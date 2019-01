Zu mehreren Unfällen mussten die Rettungskräfte aus dem Bezirk Voitsberg im Schneefall ausrücken. In den Kremser Reihen landete ein Auto im Straßengraben, eine Frau wurde ins Spital gebracht. Auch auf der Südautobahn A2 gab es Behinderungen.

In den Kremser Reihen bei Voitsberg geriet ein Pkw ins Schleudern © FF Krems

In der Nacht auf Mittwoch ist der Schnee auch in der südlichen Steiermark angelangt. Auch im Bezirk Voitsberg, wo eine weiße Decke auf den Straßen liegt. Und die hat in den Morgenstunden bereits für erhebliche Probleme im Verkehr gesorgt. Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken.

