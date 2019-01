Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Mehr als fünf Zentimeter hat es in Graz in den Morgenstunden nicht geschneit. Trotzdem macht die weiße Pracht den Autofahrern im Frühverkehr Schwierigkeiten. "Es liegt nicht viel Schnee. Da es aber mit minus 4 Grad sehr kalt ist, dauert es länger, bis sich der Schnee auflöst, auch wenn gestreut ist", erklärt Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie. Die Folge: Es ist schmierig und rutschig auf den Straßen.

Graz zeigt sich Mittwoch früh winterlich "angezuckert" Foto © Andrea Rieger

Die gute Nachricht - zumindest für alle, die auf den Straßen unterwegs sind: Bis zu Mittag hört der Schneefall langsam auf. "Es wird maximal ein bissl flankerln", so Wöflelmaier.

Das nächste Adriatief

Und so sieht es in den kommenden Tagen aus: Morgen können am Vormittag noch ein paar Flocken fallen. Bis zum Wochenende hin erwarten die Meteorologen dann aber keinen Schnee mehr. "Für die Nacht zum Montag kündigt sich dann wieder ein Adriatief an, da sind dann aus heutiger Sicht auch bis zu zehn Zentimeter Schnee drin", erklärt der Meteorologe.

Winterdienst im Augarten Foto © Andrea Rieger

Die Temperaturen bleiben am heutigen "Eistag" knapp unter null Grad. Schrittweise wärmer wird es dann zum Wochenende hin. "Sechs Grad plus gehen sich am Sonntag aus heutiger Sicht aus", stellt Wölfelmaier in Aussicht.

Links zum Thema Neuschnee auch im Süden

Wichtig für Autofahrer: Wer in der Landeshauptstadt und in Richtung Graz unterwegs ist, sollte mehr Zeit als sonst einplanen. In den Morgenstunden war ein Lkw bei der Auffahrt Gratkorn-Nord hängen geblieben, Autofahrer mussten über das Ortsgebiet von Gratkorn ausweichen. Zwischen Seiersberg und Webling sorgte in den Morgenstunden ein Unfall ebenfalls für Staus. Von Wildon bis zum Knoten Graz-West ging es nur langsam voran.

Die schönen Seiten des Winters....