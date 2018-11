Antisemitismus in Europa"Das ist die Neuauflage einer alten gesellschaftlichen Seuche"

Der US-Historiker und Holocaust-Experte sieht im Gespräch in Graz zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht einzig die Bildung als Antwort auf den neu aufflammenden Antisemitismus in Europa.

Antisemitismus in Europa

"In Deutschland trauen sich Juden nicht mehr mit der Kippa auf die Straße", sagt Levine © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Herr Professor Levine, in den letzten Monaten wird das Phänomen des neuen Antisemitismus in Europa und auf der Welt intensiv diskutiert. Wie würden Sie diese neue Strömung charakterisieren?

Es gibt keinen neuen Antisemitismus, das ist nur eine neue Manifestation, eine Neuauflage des alten. Das ist eine gesellschaftliche Seuche, die in Europa eine lange Tradition hat. Salopp formuliert: Die Leute mögen die Juden nicht.

