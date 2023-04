Pamela Rendi-Wagner, Andreas Babler und Hans Peter Doskozil bringen sich in Stellung, denn am heutigen Montag startet die Mitgliederbefragung der SPÖ. Letzterer war am Wochenende etwa in Knittelfeld zu Gast. Um die 450 Dosko-Fans waren gekommen, um sich ein Bild von dem Kandidaten zu machen - wir haben hier darüber berichtet.