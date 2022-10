Abseits von Corona laufen in der Steiermark derzeit drei weitere Impfaktionen - gegen HPV, die Grippe und nun auch die Affenpocken. Letztere war in anderen Bundesländern bereits länger verfügbar, in Wien seit rund drei Wochen. Seitens der Gesundheitsabteilung des Landes betont man, dass sich die Immunisierung vor allem an die Risikogruppe richte. Details zu den gefährdeten Personengruppen lesen Sie hier.