Eine Million Hektar in der Steiermark sind mit Wald bedeckt – und dass dieser im heurigen Jahr vor zahlreichen Herausforderungen steht, ist vielerorts schon mit freiem Auge sichtbar. Und damit sind nicht nur die Sturmschäden aus der Vorwoche gemeint. Es fällt in vielen Teilen des Landes auf, dass sich das Laub an Süd- und Westhängen bereits Anfang August bunt gefärbt hat. „Das hat nichts mit dem Herbst zu tun, sondern mit Trockenstress“, klärt Michael Luidold, Leiter der Landesforstdirektion, auf.