Bilder aus Polizei-Hubschrauber zeigen ganzes Ausmaß der Zerstörung

Am Tag nach dem schweren Unwetter laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Der in Spielberg bei der MotoGP stationierte Polizeihubschrauber unternahm am Freitag Erkundungsflüge – die Bilder sind erschreckend.