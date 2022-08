Die Steiermark fährt ab heute ihre 15 Impfstraßen wieder hoch. Auch die acht vorläufig stillgelegten Impfstraßen sperren wieder auf. Konkret in Murau (Brauerei), Feldbach (Asphalthallen), Leoben (Interspar), Voitsberg (Freizeitturnhalle), Leibnitz (EKZ Weinland), Deutschlandsberg (Koralmhalle), Gratkorn (Sporthalle) und in Weiz (Florianigasse).

Geöffnet sind alle Standorte an drei Tagen in der Woche. Das Land gibt auch eine Impfempfehlung für den vierten Stich vulgo Auffrischung ab. Laut dem Nationalen Impfgremium wird allen Personen ab 60 Jahren der vierte Stich empfohlen, vielen fehlt aber sogar noch der dritte Stich. Personen zwischen zwölf und 59 Jahren können auf Wunsch ebenfalls die Auffrischungsimpfung erhalten. Sie soll frühestens vier Monate, jedenfalls aber ab sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung mit drei Impfungen erfolgen.

Die Impfstraßen des Landes ergänzen die rund 500 Impfordinationen der steirischen Ärztinnen und Ärzte.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Corona wird sich nicht komplett zurückdrängen lassen, betonte der Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Kages kürzlich in der Kleinen Zeitung: "Es wird eine unter vielen viralen Infektionskrankheiten der Atemwege", so der Mediziner. Trotzdem baut er weiter auf die Impfung. "Alle, die über 45 Jahre alt sind und/oder Grunderkrankungen haben oder auch für sich selbst ein höheres Risiko empfinden, sollten sich jetzt impfen gehen", bekräftigt Vander. Der Mindestabstand zum dritten Stich sollte ein halbes Jahr betragen. Auf ein adaptiertes Serum würde Vander nicht warten. Bis es also in einer hohen Menge verfügbar ist, werde noch Zeit vergehen.