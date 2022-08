Wir sehen an der Zahl der gültigen Impfzertifikate, dass wir massiv abbauen.“ Klaus Vander, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Kages, spricht es gelassen aus – und doch bereitet der Trend Sorge: „Stark betroffen ist die Gruppe der fünf- bis 44-Jährigen, einen schwächeren Rückgang gibt es bei den 45- bis 64- Jährigen und Gott sei Dank nur einen milden Verlust in der Altersgruppe 65 plus.“ Auch wenn die Zertifikate im Gesellschaftsleben derzeit keine Bedeutung haben – für die Wissenschaft sind sie hinsichtlich des Immunstatus in der Bevölkerung essenziell.