Mangels Pflegepersonal fehlt für die Versorgung von Patienten mit schweren und schwersten Erkrankungen am LKH-Universitätsklinikum Graz eine zunehmende Anzahl an Akutbetten (zuletzt nahezu 200). Dadurch bestehen im zweitgrößten Zentralspital Österreichs neben gravierenden Einschränkungen der medizinischen Versorgungskapazität auch schwerwiegende negative Auswirkungen auf das gesamte medizinische Personal. Die jahrelang vorherrschende quantitativ nicht ausreichende Ausbildung von Nachwuchskräften im Pflegebereich ist die Hauptursache für diese besorgniserregende Situation. Die zuletzt erfolgte Erhöhung der Ausbildungsplätze für Pflegepersonal in der Steiermark entfaltet frühestens in drei Jahren ihre Wirksamkeit.

Damit stehen die jetzt Verantwortlichen vor nahezu unlösbaren Aufgaben und benötigen breite Unterstützung.