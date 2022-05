Das lange Wochenende hat in Sachen Wetter besser begonnen, als von den Meteorologen prognostiziert. Am Feiertag und am Fenstertag war es in weiten Teilen der Steiermark sonnig und warm. Am Abend zogen allerdings – vor allem im Süden – erste Wolken auf. Die für den Abend angekündigten Gewitter im Norden blieben zunächst aus.