Sie ist eine der ersten an diesem Tag. Um kurz nach neun Uhr in der Früh sitzt Tetyana Shmygina einer Mitarbeiterin am Servicepoint in der Reitschulgasse 19a gegenüber. Ausweis, Meldezettel und E-Card reicht die Ukrainerin unter der Glasscheibe durch. Im Gegenzug bekommt sie einen Platz im Deutschkurs vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und eine Beratung vom Arbeitsmarktservice (AMS).