Am 22. März waren es 235, am 24. März schon 318, am 31. März 527, aktuell sind es 919 Kinder aus der Ukraine, die in der Steiermark in die Schule gehen. „Der Zustrom ist groß“, heißt es aus dem Büro von Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Geflüchtete aus der Ukraine seien sehr „bildungsaffin“, das merke man.