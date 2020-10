Nach einem traumhaften verlängerten Wochenende bringt der Dienstag Wolken, Regen, und in der Früh sogar Schnee bis in einige Täler.

Wer konnte, genoss das Wochenende in den Bergen © Beate Pichler

Schon am Sonntag wurde den Steirern nicht nur ums Herz warm - in Deutschlandsberg wurden 19,5 Grad gemessen. Am Feiertag legten die Temperaturen noch eins oben drauf: Die Zamg maß bei ihrer Messstelle Leibnitz-Wagna 20,1 Grad - in Bad Radkersburg waren es 19,5, in Mooslandl 19,4, in Feldbach und Bad Gleichenberg jeweils 19,2.