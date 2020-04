Facebook

Bischof Wilhelm Krautwaschl © (c) Juergen Fuchs

Christen in aller Welt feiern am heutigen Ostersonntag die Auferstehung Jesu. Zugleich haben wir die Bilder von Papst Franziskus im Kopf, als er Anfang April am menschenleeren Petersplatz für das Ende der Corona-Pandemie betete. Und diese erinnerten viel mehr an den Karfreitag und an die Worte Jesu am Kreuz: „Mein Gott, warum hast du mich – nun uns – verlassen?“