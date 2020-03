Corona - Lage in der Steiermark 32 Neuinfizierte und Balkonkonzerte in der Steiermark

114 Fälle bislang in der Steiermark + Neue Ausgangsbeschränkungen + Supermärkte, Tankstellen und Apotheken bleiben offen, Gastronomie muss ab Dienstag gänzlich schließen + Genereller Aufruf, daheim zu bleiben + Kritik an Ansturm auf Pisten am letzten Skitag.