Mit 37,2 Grad war Graz am Donnerstag der heißeste Ort der Steiermark. Und: So heiß war es seit Beginn der Aufzeichnungen im Juni noch nie in der Grünen Mark. Die Südost-, Süd- und Weststeiermark melden schon erste (heftige) Gewitter.

Kleinees Bild: Hagel bei Eibiswald © Montage: APA/Gerald Reczek-Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich

Am Donnerstag hat die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: Mit 37,2 Grad war es in der Grazer Innenstadt so heiß wie noch nie im Juni in der Steiermark.