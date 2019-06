Facebook

Ab in den Schatten! Oder (wenn möglich) ins Schwimmbad- es wird wieder heiß, sehr heiß © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag ist es zunächst oft noch sonnig und mit Temperaturen bis zu 36 Grad brütend heiß. Es wird der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Mit lebhaft aufkommendem Nordwestwind fließen bis zum Abend dann langsam kühlere Luftmassen ein und die Gewittergefahr steigt kurzzeitig an.

Der Freitag bringt mit Nordwestwind wieder durchwegs sonniges Wetter, die Restwolken lösen sich rasch auf. Es bleibt zwar sommerlich warm, wird aber nicht mehr so heiß wie am Vortag. Frühtemperaturen ab 21 Grad, Tageshöchstwerte dann bis 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wetterlage werden die Ozonwerte weiter ansteigen. Grenzwertüberschreitungen werden nicht erwartet. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Alle Jahre wieder: Die Hitze - jetzt mit Sprühnebel

Sprühnebel im Zentrum, mehr Bäume in der ganzen Stadt, grüne Fassaden: Graz versucht, bei der zunehmenden Hitze gegenzusteuern. Auch am Mittwoch hat sich die Feuerwehr wieder am Hauptplatz positioniert und mit Wasser für Abkühlung im Zentrum gesorgt. Ein nachhaltiges und längerfristiges Konzept hat der Gemeinderat unter dem Namen "Klimawandelanpassungsstrategie" im Vorjahr beschlossen. Am Papier für jeden einsichtig, in der Praxis oft kompliziert - wie am Ortweinplatz ersichtlich. In manchen Bereichen ist die Stadt bereits aktiv, in anderen lässt man die Konsequenz vermissen. Neu jedenfalls: Der Sprühnebel wird heuer auch auf Grazer Plätzen eingesetzt. Der Grazer Unternehmer Andreas Rauch hat schon in Linz, Wien und weiteren europäischen Städten Sprühnebelsysteme aufgebaut, in Graz war er auf der Dachterrasse beim Science Tower aktiv. Jetzt arbeitet er gemeinsam mit der Stadt an Projekten für öffentliche Plätze im Zentrum.

5. Wohin?



Gassen Schau(n)

Einkaufsvergnügen in der Hans-Sachs-Gasse am Tummelplatz und in der Bürgergasse. Mit Riesenwuzzler und Live-Musik. Beim "Gassen Schau(n)" gibt es neben Einkaufsvergnügen auch viele Aktionen der Geschäfte: Jeder wird eingeladen, nach Lust und Laune mitzumachen: ob bei der Stylingstation, der bio-fairen Cocktailbar oder bei der Mal- und Kreativstation für Kinder – Abwechslung ist garantiert.

WO : Hans-Sachs-Gasse, Tummelplatz & Bürgergasse

WANN : Do., 27. Juni, ab 12 Uhr





2 Festivaltage, 7 Theatervorstellungen, die Abschlusspräsentationen der Spielclubs, der Partnerklassen und des Skating Amadeus Chors. Auch in dieser Spielzeit haben spiel-/theaterbegeisterte Kinder und Jugendliche in den Next Liberty-Spielclubs und Partnerklassen ein ganzen Jahr über gemeinsam Neues ausprobiert, improvisiert, geprobt, eigene Texte verfasst, gemeinsam Bühnenbildideen entwickelt, Requisiten gebastelt und ihre eigenen Theaterprojekte umgesetzt. Die jungen Bühnen-Held*innen erhielten dabei Support vom Next Liberty; Am 27. und 28. Juni hebt sich nun der Vorhang für die Kinder, die sich sehr darauf freuen, die Bühne zu erobern und ihre eigenen Geschichten vor Publikum präsentieren zu dürfen. Hier finden Sie eine Programmübersicht.

WO : Next Liberty

WANN : Do. & Fr., 27./28. Juni, ab 10 bzw. 13 Uhr





"Unter Tag". Sommer-Lesung der Grazer AutorInnenversammlung. Die Tiefgarage als "Nicht-Ort", den man schnell verlässt, kann als Metapher für die Unbehaustheit der Zeitgenossenschaft gesehen werden. "Wir" sind nirgendwo daheim, nicht einmal in uns selbst. Die GAV liest diesmal in der Tiefe einer Tiefgarage. Ein so ausgesucht hässlicher Ort, dass er nur durch Euch schön werden kann. Es gibt eine Auswahl bester Grazer Weltliteratur, eigens für die Veranstaltung verfasst, wunderbare Musik, eigens improvisiert, ein mit Liebe zubereitetes Buffet und biodynamischen Wein.

WO: Andreas-Hofer-Platz (TP: Eingang Tiefgarage)

WANN: Do., 27. Juni, 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Kätzchen-Alarm: Arche Noah braucht Futter

Der Tierschutzverein Arche Noah Graz hat auf Facebook einen "Kitten Alarm" ausgegeben. Noch sind die Kätzchen zu klein zur Vergabe. Dringend benötigt wird allerdings "Kittenfutter", also Nahrung für junge Katzen. "Langsam aber sicher werden unsere kleinen Kitten größer. Die meisten sind noch nicht zur Vergabe bereit, können es aber kaum erwarten, ihre eigene Familie zu finden!", schreibt das Tierschutzhaus Arche Noah Graz auf ihrer Facebook-Seite. Die sechs kleinen Kätzchen haben jedenfalls einen "Bärenhunger". Falls Sie also Futter übrig haben sollten oder gerne etwas vorbringen möchten, können Sie dies während der Öffnungszeiten tun. Das Tierschutzhaus ist wochentags (außer Donnerstag) von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Samstags kann man zwischen 8 und 15 Uhr vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht kann man bei der Gelegenheit ja auch einen Blick auf die Kätzchen werfen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.