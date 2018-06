Facebook

Auf sommerliches Wetter müssen die Steirer weiter warten © Fuchs Jürgen

Regen und Bewölkung: Es sind keine besonders angenehmen Wetterverhältnisse, mit denen die Steiermark in die neue Woche startet. Die Temperaturen lagen am Montagvormittag weit unter der 20-Grad-Marke, von Sommer ist vorerst keine Spur. Während es in den meisten Teilen der Obersteiermark im Laufe des Morgens aufgelockert hat, verziehen sich die Wolken in den südlicheren Landesteilen nicht so rasch.

