Mehr als 31.000 Besucherinnen und Besucher tauchten am Freitag in die „Lange Nacht der Forschung“ ein: An den 56 Standorten mit 418 Erlebnisstationen in Graz, Leoben, Kapfenberg und Weiz. Mit dieser langen Nacht – die Stationen waren von 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet –, werden die Leistungen der steirischen Forscherinnen und Forscher sichtbar. Als Partner und Aussteller waren neben allen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen des Landes auch zahlreiche führende Unternehmen der steirischen Wirtschaft vertreten.

Blicke hinter die Kulissen

Das Interesse der Bevölkerung war nicht nur in Graz, sondern auch in Leoben, Kapfenberg und Weiz sehr groß. Tausende Menschen nutzten die gestrigen Abendstunden, um Einblicke in sonst nicht öffentlich zugängliche Forschungsabteilungen, Labore und Werkstätten zu erhalten – etwa bei Leitbetrieben wie AVL, AT&S, Knapp, Andritz, Siemens oder voestalpine.

Großes Interesse galt auch den vielfältigen Themenbereichen der Langen Nacht der Forschung: von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz über Energie- und Umwelttechnik bis hin zu Gesundheit und Medizin. Besonders stark nachgefragt waren unter anderem Einblicke in die Altersforschung an der Med Uni Graz sowie eine eindrucksvolle Reise durch unser Universum am Institut für Weltraumforschung der ÖAW in Graz.

Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer freute sich über das rege Interesse der Bevölkerung an der heimischen Forschung: „Wir können damit einerseits die herausragenden Leistungen unserer Forscherinnen und Forscher vor den Vorhang holen und andererseits das Verständnis für Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung fördern.“

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