Raus mit der alten Verordnung, rein mit der neuen. Ab Freitag gilt in Österreich die neue Straßenverkehrsordnung. Das Ziel: Österreichs Straßen noch sicherer zu machen. Besonders groß sind die Änderungen ab 1. Mai für E-Scooter. Diese müssen etwa mit Blinkern und einer Klingel aufgerüstet werden. Zudem wird etwa der Transport von Waren oder einer zweiten Person mit der neuen Regelung explizit verboten.

Eine allgemeine Helmpflicht für E-Scooter und E-Bikes, wie sie in den vergangenen Monaten oft diskutiert wurde und wie sie auch Peter Hanke gefordert hatte, wird es nicht geben. Denn hier stellten sich die Neos quer.

Helmpflicht nur für Kinder geht an Realität vorbei

Laut dem KFV ist das ein Fehler. Denn eine Helmpflicht, die Erwachsene ausnimmt, gehe an der Realität vorbei. Das untermauert man auch mit Zahlen. 97 Prozent der Verunfallten mit E-Bikes sind älter als 14 und fallen damit nicht in die Altersgruppe, die ab Freitag einen Helm tragen muss. Bei Verunfallten E-Scooter-Fahrern sind laut KFV 82 Prozent älter als 16 und damit weiterhin nicht zum Helmtragen verpflichtet. „Würden alle E-Bike- und E-Scooter-Fahrer einen Helm tragen, könnten wir 1000 schwere Schädel-Hirn-Verletzungen pro Jahr vermeiden“, sagt Robatsch.

Für Robatsch ist die Neuerung daher zwar ein Schritt in die richtige Richtung, greift aber nicht weit genug. Denn im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern dürfen E-Scooter in Österreich nach wie vor 25 km/h fahren, zudem wäre eine verpflichtende Einführung einer zweiten Bremse für E-Scooter sinnvoll. Positiv sieht er hingegen die automatisierte Zufahrtsbeschränkung. „Wir wollten schon immer, dass Verbote auch durch Überwachung geschützt werden. Das wird damit möglich“, sagt Robatsch.