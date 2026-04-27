Ein freier Fall aus zweieinhalb Metern Höhe, der Kopf schlägt mit voller Wucht auf dem Asphalt auf. Ein brutales Bild, bei dem man sich die Auswirkungen nicht einmal ausmalen möchte. Ein Bild, das sich viele E-Scooter-Fahrer genau einprägen sollten. Denn zwischen diesem Szenario und einem Sturz mit dem E-Scooter bei 25 km/h ohne Helm gibt es keinen Unterschied.

Mit der neuen StVO hat sich die Bundesregierung gegen eine generelle Helmpflicht und für ein Stückwerk entschieden, das gerade jene Gruppen ausklammert, die am häufigsten bei Unfällen verletzt werden. Das Argument der Eigenverantwortung ist dünn, um nicht zu sagen töricht. Denn die Realität der letzten Jahre hat uns eigentlich eines Besseren belehrt. Auf vorbeirasenden E-Scootern sind kaum Menschen mit Helmen zu sehen. Man könnte also hart ausgedrückt sagen: Das Konzept Eigenverantwortung ist hier gescheitert.

Im Jahr 2025 starben 397 im Straßenverkehr – sechs davon auf E-Scootern

Wer nun denkt, das ist doch nicht mein Problem, jeder muss selbst wissen, wie viel ihm sein Kopf oder besser gesagt sein Hirn wert ist, liegt falsch. Denn ein Schädel-Hirn-Trauma ist nicht nur für die Person tragisch, die es erleidet, sondern bindet auch unglaublich viele Ressourcen. Im Rettungsdienst, in Krankenhäusern und ja, auch soziale und wirtschaftliche Ressourcen etwa am Arbeitsplatz oder im persönlichen Umfeld.

Im vergangenen Jahr verloren 397 Menschen im Straßenverkehr ihr Leben, sechs davon auf E-Scootern. Jeder davon ist einer zu viel. Vor allem deshalb, weil viele Todesfälle im Straßenverkehr vermeidbar wären. Ein sicherer Straßenverkehr liegt in der Hand jedes Einzelnen. Im Bewusstsein, dass man, wenn man sich hinter das Steuer eines Autos setzt oder auf einen E-Scooter steigt, nicht nur Verantwortung für sein eigenes Leben trägt, sondern auch für all die vielen Leben um einen herum. Um Verkehrstote zu verhindern, muss jeder Einzelne lediglich ein Mindestmaß an Freiheit aufgeben, das gilt sowohl im Auto als auch auf dem E-Scooter. Ein guter Deal.

Zu Beginn unpopulär, jetzt Alltag: Die Politik sollte sich an der Gurtenpflicht ein Beispiel nehmen

Wer trotz allem noch Angst vor einer unpopulären Entscheidung hat, kann sich ein Beispiel an der Gurtpflicht nehmen. Damals hat die Politik eine klare Entscheidung getroffen, für die Allgemeinheit und trotz viel Gegenwind. Aus der Überzeugung heraus, das Richtige zu tun. Ganz nach dem Motto: Mit der Zeit wird sich die aufgestellte These von selbst beweisen und die Kritiker langsam verstummen. Heute könnte sich den Gurt niemand mehr wegdenken. Immerhin ist sein Nutzen in blanken Zahlen ablesbar.

Gleichzeitig muss jedem klar sein: Keine Straßenverkehrsordnung der Welt kann jeden Verkehrsunfall verhindern oder Menschen einen Sturzhelm buchstäblich aufzwingen. Denn am Steuer ist immer noch ein Mensch. Ein Mensch mit freiem Willen, der nicht davor gefeit ist, Fehlentscheidungen zu treffen. Daran kann kein Gesetz, kein Paragraph etwas verändern. Was er aber wohl kann, ist die Hemmschwelle zu erhöhen – und das sollte er auch.