Schnell geklärt war der Raubüberfall auf die Angestellte einer Trafik in der Peter-Rosegger-Straße in Graz vor einer Woche. Wie berichtet, nahm die Polizei nur einen Tag später drei 17-Jährige fest. Einer der Burschen gestand den Überfall, die Beute habe er später mit seinen gleichaltrigen Freunden geteilt.

Das Landesgericht Graz hatte die mutmaßlichen Beitragstäter inzwischen wieder freigelassen – allerdings unter dem Gelöbnis, dass sie keinen Kontakt untereinander pflegen. Doch durch die Ermittlungen der Polizei wendete sich das Blatt. Es stellte sich nämlich heraus, dass die beiden 17-Jährigen ihren Freund, den Hauptverdächtigen, noch während des gemeinsamen Aufenthalts in der Justizanstalt unter Druck gesetzt haben sollen. Sie drohten ihm demnach Gewalt an, sollte er sein umfassendes Geständnis nicht widerrufen.

Als die Staatsanwaltschaft davon erfuhr, ließ sie das Duo neuerlich von der Polizei festnehmen und in die Justizanstalt Jakomini einliefern. Dort befindet sich mittlerweile ein vierter Verdächtiger in dem Fall. Der 20-jährige Grazer soll die drei anderen mit seinem Auto zum Tatort gebracht haben.