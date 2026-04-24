„Mir wird völlig Unrecht getan!“, bricht es am Freitag im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Graz aus dem Angeklagten hervor. „Ich sitze da seit zehn Jahren ohne Berufsberechtigung, weil einer so einen Scheißdreck schreibt!“ Und seine ausladende Handbewegung kommt in Richtung des Sachverständigen zum Stillstand. Der Sachverständige besteht darauf, dass Richter Andreas Lenz diese „Beleidigung“ ins Protokoll aufnimmt.

Während er noch mitten im Satz ist, fährt Verteidiger Michael Dohr lautstark dazwischen, er solle sich nicht aufregen, er könne ja gar nicht gemeint sein, weil er erst seit 2019 mit dem Fall befasst sei. – „Halten Sie den Mund!“, entfährt es dem Sachverständigen. Er ist geladen: Auf Aufforderung hat er dem Gericht eine Erklärung der Kammer vorgelegt, dass er in einem Disziplinarverfahren freigesprochen wurde. Die Verteidigung will den gesamten Disziplinarakt einsehen. Abgelehnt. „Wir stellen die fachliche Qualifikation und seine Vertrauenswürdigkeit heute nicht mehr infrage!“, sagt der Richter.

Das Berufsverbot besteht tatsächlich seit 2017. Im Jahr 2019 wurde der Sachverständige mit dem Gutachten beauftragt. Und er hat die von den Sozialversicherungsträgern erhobenen Vorwürfe bestätigt, dass der Zahnarzt einerseits medizinisch nicht gerechtfertigte Eingriffe vorgenommen und andererseits Leistungen abgerechnet habe, die er nicht erbracht hat. „Der Beschuldigte hat medizinisch nicht indizierte Operationen durchgeführt, nur um sie danach abzurechnen. Dass die Behandlungen nicht notwendig waren, hat er den Patienten bewusst verschwiegen“, erklärte die Staatsanwältin.

Zahnarzt und Gutachter verbeißen sich ineinander

Die Vorwürfe bestreitet der Angeklagte vehement. Mit dem Sachverständigen, einem dreifachen Doktor, liefert sich der Angeklagte, ein zweifacher Doktor, an den Verhandlungstagen regelmäßig Wortgefechte. Und auch der Verteidiger kollidiert öfter mit dem Gutachter, aber auch mit dem Richter: „Sie verstehen nicht, wo wir uns rechtlich bewegen“, seufzt Richter Lenz. – „Sie verstehen keine einzige Frage von mir“, kontert Anwalt Dohr. Das Gericht wahrt die Contenance. Am letzten Verhandlungstag wäre es beinahe eskaliert, weil eine Verwandte des Angeklagten, selbst Richterin, kurz in Verdacht geriet, unerlaubt die Verhandlung am Handy aufzuzeichnen.

Eigentlich sollten am Freitag die ersten fünf geschädigten Patienten anhand des Gutachtens erörtert werden. Stattdessen interessieren die Verteidigung Dinge wie, wo und unter welcher Nummer im Kassenvertrag eine einflächige Füllung im Unterschied zur mehrflächig aufgetragenen Füllung steht. „Ich müsste nachsehen.“ – „So etwas weiß man auswendig“, ruft der Angeklagte. Der Gutachter moniert, dass der Verteidiger bei seinen Antworten „süffisant lächelt“ und fordert mehr Respekt ein. – „Den Respekt, den Sie uns geben, bekommen Sie.“

Wurden billige Leistungen erbracht und teure verrechnet?

Worum es eigentlich geht, erklärt der Richter, der diese „Uni-Prüfungsfragen“ beenden will: „Haben Sie tatsächlich großflächige Füllungen aufgetragen, oder nur einflächige, aber teurere, großflächige verrechnet. Und haben Sie geglaubt, dass Sie das dürfen?“ Patienten hätten behauptet, es seien einfache gewesen, die „beim Hinausgehen schon wieder ausbrachen“. Mit seinen Feststellungen schade der Gutachter dem Zahnärztestand, findet der Angeklagte. Richter: „Ende der Podiumsdiskussion.“

Wurden Kiefer-Ops verrechnet, wo einfach nur Zähne gezogen wurden? „Da brauchen wir unsere Fachexperten“, sagt die Verteidigung – „Ich brauche keinen Experten, wenn etwas verrechnet wurde, was nicht geleistet wurde“, sagt der Richter, „die Patienten haben wir ja gehört.“ – „Die können das nicht beurteilen.“

Am 11. Juni geht es weiter, dann haben auch der Zweit-Verteidiger und die Experten der Verteidigung Zeit. Es wird noch mehrere Sitzungen brauchen. Den zwei Schöffen ist anzumerken, dass sie viel für eine Schmerzbehandlung geben würden. „Was wird dann Thema sein?“, fragt der Gutachter. Er hatte sich für die fünf Patienten vorbereitet – 55 Stunden lang. Das will der Verteidiger lächelnd genau so im Protokoll haben. Und er stellt – zum wiederholten Mal – den Antrag, den Sachverständigen zu entheben. Diesmal, weil er den Verteidiger mit der Aufforderung, den Mund zu halten, beleidigt habe. Abgelehnt.

An der Zuversicht der Verteidigung ändert sich nichts: „Wir werden den Prozess nicht verlieren. Die Republik wird sich noch anschauen.“