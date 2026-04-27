Eine stabile Verbindung herzustellen, ist in der Chemie entscheidend. Für Medikamente müssen Atome, insbesondere die Kohlenstoffatome, die das Grundgerüst vieler Wirkstoffe bilden, präzise verknüpft werden. Bisher waren dafür oft aggressive Chemikalien, hohe Temperaturen und viel Energie nötig – und es entstand viel Abfall.

Die Chemikerin Lilla Gal arbeitet an einer Alternative: An der Uni Graz nutzt die 29-Jährige Enzyme als natürliche Werkzeuge. „Wir zeigen, dass chemische Reaktionen auch unter milden Bedingungen möglich sind“, sagt sie. Statt Lösungsmitteln und Hitze reichen Wasser und rund 30 Grad.

Für diese spezielle Reaktion gab es bisher keine enzymatische Methode. Im Rahmen ihrer PhD-Forschung ist es Gal gelungen, eine Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen herzustellen. „Im Grunde bauen wir eine Brücke zwischen Atomen“, erklärt Gal. Die so erzeugten Verbindungen können etwa als Ausgangsstoffe für Medikamente oder antibakterielle Wirkstoffe dienen. Das Enzym arbeitet dabei sehr präzise, und es entsteht daher fast ausschließlich das gewünschte Produkt. Dadurch entfallen aufwendige Reinigungsschritte.

Zeitsparend und ökologisch

Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern reduziert auch den ökologischen Fußabdruck. Bei klassischen Verfahren entstehen oft viele Nebenprodukte. „Unser Enzym ist sehr selektiv“, sagt Gal, gefunden hat sie es durch gezielte Suche und viele Versuche. Gerade für die Pharmaindustrie ist das von Vorteil. Ihre Forschung ist Teil eines internationalen Projekts, das neue, nachhaltige Wege für chemische Reaktionen sucht.

Gal stammt aus Rumänien und lebt heute in Graz, wo sie Teil des europäischen Marie-Curie-Trainingsnetzwerks „BioDeCCodiNNg“ ist: „Die Atmosphäre ist sehr offen und alle helfen sich gegenseitig.“ Wenn Gal nicht im Labor forscht, verreist sie gerne – etwa durch Österreich oder in ihre Heimat.