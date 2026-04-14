Stimmt schon: In Städten wie Innsbruck, Wien oder Salzburg ist Wohnraum bei Weitem teurer. Richtig ist aber auch: In der Steiermark sind die Durchschnittspreise für neue oder gebrauchte Eigentumswohnungen in keinem Bezirk gesunken. Nicht die Kosten der Baugrundstücke und nicht jene der Einfamilienhäuser (mit einer Ausnahme). Das untermauen die Zahlen des aktuellen Immo-Preisspiegels 2026.

Aufholer von Österreich

Im Vergleich der Landeshauptstädte gab es in Graz sogar den größten Anstieg: Neues Eigentum kostet dort im Schnitt 4228 Euro/m2, um 2,86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die „Stadt Graz ist der Aufholer von Österreich“, schildern WK-Andreas Kern, der in die Fußstapfen von Langzeit-Immo-Obmann Gerald Gollenz getreten ist, und Katharina Waidacher, Vize-Obfrau der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, am Dienstag.

An zwei Stellen fällt die Landeshauptstadt auch durch eine Negativentwicklung auf: Die Mieten am freien Markt sind von 10 Euro auf 9,95 / m2 marginal gesunken. Und: Mit 31 Euro m2 sind dort auch die Mieten für Geschäftslokale (deutlich) zurückgegangen. Weitere Details:

Baugründe: Die Bezirke betrachtet, sind Graz (388 Euro/m2) und Graz Umgebung (178) am teuersten. Liezen wiederum machte den größten Satz: um 3,42 Prozent auf 148 Euro/m2. Im Schnitt am günstigsten sind Baugründe für Einfamilienhäuser in Hartberg-Fürstenfeld (mit 54 Euro/m2).

Neue Eigentumswohnungen: Bis auf den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (minus 2,2 Prozent) sind allerorts die Preise gestiegen. Nach Graz – in Toplagen sind 6142 Euro/m2 fällig – war das Plus im Bezirk Liezen am größten (auf im Schnitt 2374 Euro/m2).

Gebrauchte Bleiben: Diese wurden in Graz um vier Prozent teurer (2339 Euro/m2), für Top-Objekte sind 3959 Euro/m2 fällig. Nur Murau hob mehr an: um knapp fünf Prozent auf 1097 Euro/m2. Das liegt daran, dass im Bezirk einige Bleiben verkauft und als Ferienwohnungen genutzt werden, auch von Deutschen, wie Kern erläutert.

Einfamilienhäuser. Das Interesse an Murau spiegelt sich auch bei den Preisen der Einfamilienhäuser wieder: Murau legte um mehr als fünf Prozent zu (auf 1231 Euro/m2). Auch Liezen, Graz Umgebung und Deutschlandsberg oder Weiz wurden teurer. Aus dem Rahmen fallen freilich Objekte wie die Jugendstilvilla von Thomas Muster, die um 7,9 Millionen Euro zum Verkauf steht.

Mietwohnungen. „Die hohe Wohnungsproduktion“, so Kern, sorgte in Graz für mehr Angebot und Wettbewerb. Das begründet den leichten, aber auffälligen Rückgang der Durchschnittsmieten am freiem Markt in Graz. Und zwar in allen Kategorien. Lange wird das nicht so bleiben, denn die Bautätigkeit ist „in den letzten Jahren um bis zu zwei Drittel eingebrochen“. Das Angebot sinkt, nicht aber die Miete. Kleiner Trost: Die Baukosten haben sich wieder stabilisiert.

Geschäftslokale. Der Handel boomt nicht, in Graz wurden die Mieten von 2024 auf 2025 um im Schnitt 3,9 Prozent billiger. In 1a-Lage machte der Rückgang knapp sechs Prozent aus (auf 65 Euro/m2 bei Lokalen bis 150 m2). Auch in Graz Umgebung und Leibnitz war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Betriebsgrundstücke. Da legte die Steiermark mit plus 3 Prozent zu, in Graz macht das Plus 4 Prozent aus. „Ein klares Zeichen für Nachfrage nach wirtschaftlich nutzbaren Flächen und für zunehmenden Druck auf verfügbare Standorte“, so die Wirtschaftskammer.

Der Immobilienpreisspiegel wird jährlich vom Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO in Kooperation mit dem ZT-Datenforum erstellt.