Alltagsrassismus beginnt bereits in elementarpädagogischen Einrichtungen. Das zeigen die Daten des Rassismus-Reports 2025 des Vereins ZARA für Zivilcourage und Rassismusarbeit. Das Problem laut ZARA: Auch Kinder nehmen schon Unterschiede zwischen Menschen wahr, erwachsene Bezugspersonen verabsäumen in weiterer Folge allerdings die pädagogische Einordnung und Aufklärung, die es braucht, um Alltagsrassismus entgegenzuwirken. Subtile Ungleichbehandlung finde täglich statt, so ZARA.

1539 Meldungen von Rassismus wurden im Jahr 2025 österreichweit dokumentiert und bearbeitet, vermeldet der Verein. Insgesamt wurden 2362 individuelle Beratungen durchgeführt. „Sich mit Rassismuserfahrungen an andere zu wenden, erfordert Mut. Viele Betroffene sind es nicht gewohnt, ernst genommen zu werden. In der Beratung bei ZARA finden sie einen Raum, in dem ihnen aktiv zugehört wird und ihre Erfahrungen Anerkennung finden“, so ZARA-Beraterin Claudia Grobner. Ein Großteil der Betroffenen meldet sich per Mail (57 Prozent).

Rassismus passiert in allen Lebensbereichen

Im Vergleich zu den Vorjahren gingen 2025 deutlich mehr Meldungen von Betroffenen selbst ein, die Zahl stieg auf 47 Prozent. 53 Prozent der rassistischen Vorfälle wurden von Zeuginnen und Zeugen gemeldet. Der Hauptanteil der gemeldeten Fälle spielte sich im digitalen Raum ab, bei 56 Prozent handelte es sich um Online-Vorfälle.

Das vermehrte Melden der Betroffenen selbst machte 2025 aber auch Offline-Rassismus deutlicher sichtbar. „Rassismus begegnet Betroffenen in fast allen Lebensbereichen“, sagt Rakhi Schmuck, Fachverantwortliche für psychosoziale Beratung. So erleben Betroffene sowohl unter anderem im öffentlichen Raum (15 Prozent) als auch im Umgang mit staatlichen Behörden (8 Prozent), der Polizei (7 Prozent) und in der Arbeitswelt (4 Prozent) regelmäßig Rassismus. „Diese ständige Belastung erschöpft, frustriert und führt bei vielen zu Resignation“, weiß Schmuck.

Schon Kinder betroffen

Nicht nur Erwachsene sind regelmäßig Rassismus ausgesetzt, der Fokus des Berichtes 2025 auf das Thema Rassismus im Bildungssektor verdeutlicht, dass schon Kinder mit Ungleichbehandlung zu kämpfen haben – unter anderem in Form geringerer Erwartungshaltungen, schlechterer Noten oder häufigerem Tadel gegenüber migrantischen Schülerinnen und Schülern. „Oft wird das Verhalten der Betroffenen problematisiert, während rassistische Verhaltensmuster unerkannt bleiben“, erklärt Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen. „Fehlende spezialisierte Beschwerdestellen und mangelnde Sensibilisierung bei Fachpersonal führen dazu, dass Betroffene zu oft allein gelassen werden.“

96 Meldungen, die 2025 eingingen, betrafen den Bildungsbereich. 59 Prozent davon wurden in der schulischen Ausbildung erlebt, 20 Prozent fielen auf die Hochschulbildung. Mit vier Prozent war der Bereich der Elementarbildung am wenigsten betroffen, 17 Prozent erlebten in der beruflichen Ausbildung Rassismus. Rassismus am Bildungsweg kann die Lernmotivation und das Selbstbild der Betroffenen stark beeinflussen und wirkt sich in weiterer Folge auf die Berufschancen aus, so ZARA.

Rassismus: Lehrpersonen fehlt Bewusstsein und Sensibilisierung

So wurde, wie ZARA berichtet, ein Schüler mehrfach mit dem N-Wort beschimpft. Als das Gespräch mit Klassenvorstand und Direktorin gesucht wird, spricht auch der Lehrer das Wort aus und zieht Vergleiche mit „Harry Potter“ und „dem Wort, das man nicht aussprechen darf“. Die Direktorin habe nicht reagiert und stattdessen das Verhalten des Schülers problematisiert, weil er den beleidigenden Mitschüler nach der Aussage geschubst hatte. „Lehrpersonen sind sich ihrer Machtposition oft nicht bewusst“, so ZARA-Beraterin Golrokh Haddad. „Wenn Rassismus passiert, folgen statt Verantwortungsübernahme oft Relativierung oder Täter-Opfer-Umkehr. Betroffene Kinder werden nicht ernst genommen, sondern als ,anstrengend‘ oder ‚überempfindlich‘ abgestempelt.“

Um Rassismus im schulischen und elementarpädagogischen Kontext entgegenzuwirken, brauche es laut ZARA Maßnahmen wie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Kräfte, das Sichtbarmachen von Vielfalt in Form von Büchern und Spielmaterialien und die Verwendung bewusster, wertschätzender Sprache. Sensibilisierung sei sowohl auf Schul- als auch Kindergartenebene unabdingbar. Häufig fehlt betroffenen Kindern und Jugendlichen auch das Wissen über verfügbare Unterstützungsangebote.

Fall in Kärnten: Kinder als Zielscheibe von Rassismus

Auch außerhalb des schulischen Kontexts werden Kinder zur Zielscheibe rassistischer Angriffe, wie ein Fall aus Kärnten zeigt. Als Reaktion auf das Messerattentat in Villach hetzt eine Person in ihrem WhatsApp-Status gegen muslimische Kinder, beleidigt sie und fordert zur Gewalt gegen sie auf. Der Status wurde ZARA gemeldet und in weiterer Folge unter anderem an die NS-Meldestelle weitergeleitet.

Die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung von Kindern kann durch Rassismuserfahrungen negativ beeinflusst werden, das ergab auch eine Unicef-Studie aus dem Jahr 2022. Diese zeigte bei Kindern ein erhöhtes Risiko für Angst, depressive Symptome und Verhaltensauffälligkeiten.