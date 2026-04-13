Es sind Eingriffe wie die Entfernung von Nierensteinen oder die Behebung einer Vorhautverengung, auf die Steirerinnen und Steirer in den vergangenen Jahren lange warten mussten – bis zu zwölf Monate konnte es dauern, bis man einen Termin für einen solchen urologischen Eingriff bekam. Um diese Wartezeiten zu verkürzen, startete die Kages, also die steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, eine Kooperation mit den Barmherzigen Brüdern Graz: Patienten werden im Ordensspital stationär aufgenommen, operiert werden sie von Ärztinnen und Ärzten des LKH-Uniklinikums Graz. So können vorhandene Kapazitäten besser genutzt werden: Seit Beginn der Zusammenarbeit im Sommer 2025 konnten mehr als 500 Patientinnen und Patienten operiert werden.

Kooperation soll bleiben

Oliver Szmej, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Graz, sieht in der Kooperation ein Beispiel für den „Steirischen Weg der Zusammenarbeit“, der den Patienten in den Mittelpunkt stelle. Für Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl steht eine „bessere und schnellere Versorgung der Bevölkerung“ im Fokus, für Kages-Chef Gerhard Stark zeigt dieses Beispiel, wie Gesundheitsversorgung heute aussehen muss: „Zusammenarbeit durch die Bündelung vorhandener Kompetenzen und mit einem klaren Fokus auf den Nutzen für die Patientinnen und Patienten“.

Die Kooperation zwischen den beiden Krankenhausträgern wurde grundsätzlich auf drei Jahre abgeschlossen. Da sie aber auch im Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 verankert ist, sei die Zusammenarbeit „gekommen, um zu bleiben“, heißt es von den Verantwortlichen. Durch das Projekt konnten die Wartezeiten auf solche urologischen Eingriffe von zwölf Monaten auf drei bis vier Monate reduziert werden. Das Ziel: 1000 Patienten pro Jahr zu operieren.