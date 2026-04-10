Noch vor elf Jahren war das Delikt Fahrraddiebstahl eine regelrechte Plage. Mehr als 4100 Radln wurden 2015 in der Steiermark als gestohlen gemeldet, durchschnittlich elf an jedem Tag. Mittlerweile sind es etwa halb so viele. Laut einer Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis der polizeilichen Anzeigestatistik wechselten im Vorjahr in der Steiermark 2113 Fahrräder unrechtmäßig den Besitzer – das sind um 6,3 Prozent mehr als 2024.

Damit gibt es seit 2020 das fünfte Mal hintereinander einen Anstieg an Raddiebstählen, ein klarer Trend nach oben. Einen kleinen Teil zur Statistik trug auch ein 37-jähriger Grazer bei, ihm konnten kürzlich 58 Delikte mit einem Schaden von rund 75.000 Euro nachgewiesen werden. Allerdings ist die Aufklärungsrate in diesem Bereich mit knapp 9 Prozent sehr gering. Die meisten Räder verschwinden auf Nimmerwiedersehen.

Für den VCÖ sind ausreichend viele und sichere Abstellplätze eine der wichtigsten Maßnahmen zur Diebstahlsprävention, dies gilt vor allem an stark frequentierten Orten. Auch bei Bahnhöfen bzw. Bushaltestellen brauche es solche Plätze.

Schloss und Versicherung helfen

Für den Fahrradbesitzer gilt ohnehin: Auch wenn man sein Zweirad nur kurz aus den Augen lässt, sollte es immer abgesperrt werden – und zwar mit dem Schloss am Rahmen und nicht am Vorderrad. Die Rahmennummer sollte man sich notieren. Das hilft dann, wenn das Rad wieder gefunden wird. Bei hochwertigen Fahrrädern zahlt sich auch eine Diebstahlsversicherung meistens aus. Sie ersetzt zumindest den Zeitwert des Zweirads.