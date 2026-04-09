Die Dörrobstmotte sorgt immer wieder für Probleme. Sie gilt allgemein als einer der häufigsten Vorratsschädlinge, greift Müsli und Obst an und befällt in vielen Haushalten in Österreich Lebensmittelbestände und hinterlässt Gespinste und Kot.

„Für viele kann das sehr eklig sein“, sagt der steirische Naturschutzbund-Präsident Johannes Gepp. Richtig gefährlich ist sie aber nicht, nur lästig. Manches Essen wird aber auch ungenießbar durch die Motten. Das Problem: Wenn man sie einmal im Haus hat, kann es sein, dass man sie über mehrere Jahre hinweg nicht wegbekommt.

Viel Geduld bei Bekämpfung der Dörrobstmotte

Die Dörrobstmotte ist widerspenstig. Aber wie landet sie in den Haushalten? „Meist über Bioprodukte, wie Müsli oder Obst, das nicht mit Pestiziden behandelt wurde“, erklärt Gepp. Richtig angenehm, geht anders. In der Lebensmittelindustrie ist die Motte jedenfalls eine Gefahr. Hier entstehen jährlich Verluste in Milliardenhöhe.

Man muss sich dem Schicksal aber nicht fügen. Ist die Dörrobstmotte erstmal im Haushalt eingezogen, heißt es allen voran geduldig bleiben. Am besten bekommt man sie wegbekommt, indem man Fallen aufstellt, sagt Gepp. Diese enthalten den Duftstoff der Weibchen, der so die Männchen anzieht.

„Hat man die Fallen erst einmal aufgestellt, muss man sie gut sechs Monate im Haus behalten“, erklärt Gepp. Denn: Oft sind Eier bereits abgelegt, sodass man viel Zeit braucht, um die Motten wirklich nachhaltig loszuwerden.