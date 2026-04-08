Erst vor wenigen Tagen ist der Naturschutzbund zum Kampf gegen den Kirschlorbeer ausgerückt. Nun hat es die eingeschleppte Pflanze auch in den steirischen Landtag geschafft. Denn die KPÖ stellt einen offiziellen Antrag. Der gravierendste darin enthaltene Punkt: Die Prüfung eines Verkaufsverbots für invasive Zierpflanzen nach dem Vorbild der Schweiz. Dort wurde der Verkauf verboten, bereits gepflanzte Kirschlorbeer-Sträucher unterliegen aber einem Bestandsschutz.

Aber damit nicht genug: Die KPÖ fordert zudem eine Kennzeichnungspflicht für invasive und problematische Zierpflanzen im Handel sowie umfassende Informationskampagnen. Darin enthalten sollen neben konkreten Handlungsanleitungen zur Erkennung und Bekämpfung auch solche zur Entsorgung sein.

Bevölkerung soll bei Kartierung von Kirschlorbeer helfen

Des Weiteren möchte die KPÖ ein Frühwarnsystem in Form einer stärkeren Erhebung und Kartierung invasiver Pflanzenarten in der Steiermark etablieren. Hier sollen auch die Bürgerinnen und Bürger mit Meldungen mithelfen.

Gleichzeitig warnt man in dem Antrag auch vor den Auswirkungen, sollten invasive Arten aus dem Ruder laufen. Die Schäden wären in diesem Fall sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich und gesundheitlich Als Beispiel dafür nennt man den Staudenknöterich, der mit seinen Wurzeln Gebäude und Straßen massiv beschädigen kann.

Aktuelles Gesetz reicht nicht aus

Bereits 2017 wurde daher im steirischen Landtag ein Gesetz zur Prävention und zum Management gebietsfremder Arten beschlossen. Dies sei zwar eine wichtige Grundlage, reiche aber nicht mehr aus. Geht es nach der KPÖ, bräuchte es einen noch viel stärkeren Fokus auf Prävention und Frühwarnung.