Der Naturschutzbund schlägt dieser Tage Alarm wegen des Kirschlorbeers – die Organisation hat die Pflanze gar als „Neophyt des Jahres 2026“ eingestuft. Demnach handelt es sich um eine invasive Pflanze, die sich stark ausbreitet, da sie von heimischen Tieren nicht gefressen wird. Dadurch kann sie langfristig auch heimische Wälder gefährden und wirtschaftliche Schäden verursachen, warnen die Naturschutzbund-Experten.

Und das nicht ganz von ungefähr, denn: In Österreich hat sich der Kirschlorbeer bereits verbreitet und wächst zunehmend auch in Wäldern und an Wiesenrändern. Dort bildet er dichte Bestände, die anderen Pflanzen Licht und Nährstoffe entziehen, wodurch österreichische Arten wie Maiglöckchen oder Bärlauch verdrängt werden. Zudem sind alle Pflanzenteile giftig, was auch ein Risiko für Kinder und Haustiere darstellt.

Ihre Meinung: Sollen Kirschlorbeer-Pflanzen verschwinden?

Der Naturschutzbund empfiehlt, vorhandene Pflanzen zu entfernen und auf alternative Gehölze auszuweichen. Heimische Arten wie Stechpalme, Eibe oder Liguster gelten als bessere Optionen, während auch einige nicht heimische Alternativen ökologisch günstiger sind. In der Schweiz ist der Kirschlorbeer bereits verboten, und auch in Österreich wird ein Verkaufsverbot diskutiert. Aber was spricht dafür, was dagegen?