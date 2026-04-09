Eine tödliche Dosis des Schlafmittels Natrium-Pentobarbital soll der Steirer (58) im März des Vorjahres seiner Freundin (71) verabreicht haben. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten wirft ihm deshalb das Verbrechen des Mordes vor. Der unter finanziellen Problemen leidende Mann habe den Tod der wohlhabenden Witwe beschleunigt, um an ihr Vermögen zu gelangen. Im Juli wurde er festgenommen, nun sollen die Geschworenen nach einem auf vier Tage angesetzten Prozess entscheiden, ob er des Mordes schuldig ist, oder nicht. Am kommenden Freitag (17. April) soll das Urteil fallen.

Angeklagter beruft sich auf Sterbehilfe

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, erklärt sein Verteidiger Michael Dohr. Sein Mandant habe für die nach einem Schlaganfall bettlägerige, auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesene Frau die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet. Die Frau habe ihn schon 2022 in einem Testament zum Alleinerben ernannt, ein Mordmotiv gebe es daher gar nicht.

Die 71-Jährige habe dem Anwalt zufolge eine Sterbeverfügung in die Wege geleitet. Zwei Ärzte hätten die Frau wie vorgesehen unabhängig voneinander zu ihrem Entschluss, ihr Leben zu beenden, befragt. Der Angeklagte ist nach Angaben von Dohr als „Hilfe leistende Person“ im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes tätig geworden. Belastet wird der Angeklagte von der Tochter der Verstorbenen, die im Testament nicht bedacht wurde, und von einem Pfleger. Dieser behauptete, die Witwe habe die Frage, ob sie sterben wolle, mehrfach verneint.

Michael Dohr, Promi-Anwalt für den Promi-Winzer © KLZ / Georg Aufreiter

Die Kernfrage des Prozesses ist also, ob die wohlhabende, schwer kranke Witwe tatsächlich sterben wollte, oder ob der Angeklagte ihren Tod schuldhaft beschleunigt hat, indem er das tödliche Medikament unter dem Vorwand, es sei ein „Magenschoner“, an ihr Bett gestellt hat.

Ebenfalls angeklagt ist der 58-Jährige wegen versuchten Versicherungsbetrugs im Juni 2025 in Zusammenhang mit einem Pkw-Schaden und einem Traktor. Nach Angaben des Landesgerichts St. Pölten geht es um einen vierstelligen Schadensbetrag. Ein Verfahren gegen eine mutmaßliche Komplizin läuft in der Steiermark.

Bewegte Vorgeschichte

Der Angeklagte, der oft als „Promi-Winzer“ tituliert wurde, erlangte in der Steiermark unter anderem Bekanntheit, als seine Zusammenarbeit mit einem bekannten Investor spektakulär scheiterte und ihr gemeinsames Unternehmen im Schilcher-Weinbaugebiet in die Insolvenz schlitterte. Laut dem Angeklagten sei der Investor seinen Investitionsverpflichtungen in Millionenhöhe nicht nachgekommen. Von rund sechs Millionen Euro Verbindlichkeiten sollen etwa 5,25 Millionen Euro auf betriebliche Schulden und rund 750.000 Euro auf private Verbindlichkeiten entfallen sein.