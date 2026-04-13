Kleine Frisbee, große Wirkung: Ein Handgemenge in einem Grazer Innenhof hat für eine alleinerziehende Mutter beinahe mit einem Aufenthalt im Gefängnis geendet.

Was war geschehen? Ein fremdes Kind hatte das Spielgerät ihrer Kinder in der Hand und wollte es trotz mehrmaliger Aufforderung der Frau nicht wieder hergeben. Es folgte eine Kurzschlussreaktion der Mutter – sie entriss dem Buben gewaltsam die Frisbee-Scheibe, indem sie ihn an der Schulter ergriff und einen Stoß versetzte. Der Bub erlitt dabei einen Kratzer an der Schulter. Der Vorfall trug schlussendlich dazu bei, dass der Mutter vom Jugendwohlfahrtsträger vorübergehend ihre drei Kinder abgenommen wurden.

Frisbee weg: Mutter drohte Gefängnis

Es folgte die strafrechtliche Aufarbeitung: Am Landesgericht für Strafsachen Graz wurde die Frau wegen der Vergehen der Nötigung und der Körperverletzung (bei einem möglichen Strafausmaß von einem Jahr) zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Davon sollten zwei Monate unbedingt vollzogen werden. Das Erstgericht begründete die teilbedingte Strafe mit spezialpräventiven Erwägungen, da die Tat während zweier offener Probezeiten (gefährliche Drohung und versuchter Diebstahl) begangen wurde.

OLG korrigierte Strafe

Gegen dieses Urteil wurde vom Strafverteidiger Martin Höfler (HBA Rechtsanwälte) Berufung eingelegt, die sich ausschließlich auf die Strafhöhe konzentrierte. In der öffentlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Graz wurde der Berufung der Mutter stattgegeben. Das OLG erachtete die vom Erstgericht verhängte Strafe als korrekturbedürftig. Unter Abwägung der Umstände wurde eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten als schuld- und tatangemessen angesehen. Diese Strafe wurde zur Gänze bedingt nachgesehen. Der Mutter bleibt somit das Gefängnis erspart. Gute Nachricht: Sie hat in der Zwischenzeit auch ihre drei Kinder wieder zurückbekommen.