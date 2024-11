„Dramatisch“ nannte der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) die Zahlen für Wien bzw. Österreich diese Woche. Thema: Deutschkenntnisse in der Volksschule. Jeder zweite Erstklässler kann unzureichend Deutsch, lauteten die Schlagzeilen. Tatsächlich sind es in Wien 37 Prozent, die dem Unterricht in der ersten Klasse wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht folgen können. Das geht aus einer Anfragebeantwortung der Neos ans Ministerium hervor. Sie bekommen den Status „außerordentliche Schüler“ und damit kein reguläres Zeugnis, sondern eine Bestätigung, und Förderunterricht.