Ergebnisse schlagen sich auch in der Steiermark nieder

Laut neuer Studie will ein Drittel keine Muslime als Nachbarn. „Remigration“ befürwortet die Hälfte. Zehn Prozent zeigen rechtsextreme Einstellungen. In der Steiermark berichten Fachleute von steigendem Hass – und Ängsten vor allem am Land.