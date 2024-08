Öffentliche Meinung entsteht nicht von selbst“, beginnt der Bericht zu einer vom Integrationsfonds Österreich beauftragten und vom Institut für Strategieanalysen durchgeführten Studie. Diese untersuchte Artikel in sieben österreichischen Tageszeitungen (“Der Standard“, „Die Presse“, „Heute“, Kleine Zeitung, „Kronen Zeitung“, „Kurier“, „oe24“) die Darstellung der Themen Migration, Flucht und Integration in der Berichterstattung, ob eine positive, eine neutrale oder eine negative Perspektive dominiert. Dies wurde in Sentiments zusammengefasst.

Boulevardmedien berichten mit „zum Teil stark negativen Sentiments“, aber auch Qualitätsmedien bewegen sich vorwiegend im negativen Bereich, lautet ein Befund. Der Unterschied sei aber geringer, als es sich vermuten ließe, so die Studienautoren: „Die Vorstellung, dass nur gewisse Zeitungen mit negativen Sentiments in Schlagzeilen arbeiten, ist nicht korrekt“, heißt es in der Studie, die den Zeitraum zwischen 2014 und Mai 2024 abdeckt.

Beiträge mit durchgehend positiver Perspektive sind in dem 34.000 Artikel umfassenden Sample äußerst selten: Von 1000 Artikeln fallen im Schnitt nur zwei bis vier in diese Kategorie. Den höchsten Wert bei negativen Sentiments (Kategorie ganzer Artikel) hat „oe24“ mit 54,2 Prozent, gefolgt von „heute“ und Kronen Zeitung. Den niedrigsten Wert an negativen Sentiments weist „Der Standard“ (37,7 Prozent) auf, die Kleine Zeitung liegt bei 39,7 Prozent. In der Titel-Kategorie hat die Kleine Zeitung mit 27,6 Prozent die geringsten negativen Sentimentwerte.

Die naheliegende Prognose, dass im Superwahljahr 2024 der Themenbereich „Migration, Flucht, Integration“ manipulativ genützt werden könnte, lässt sich „zumindest für die Wahlkampfzeit zwischen März und Mitte Mai 2024 nicht bestätigen“, heißt es in der Studie. Demnach gab es keine auffällige Fokussierung auf negative Berichterstattung zu den untersuchten Themen.