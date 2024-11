Die Steirerinnen und Steirer haben gewählt. Am Sonntag wurde die FPÖ erstmals in der grünen Mark die Nummer eins. Seither gibt es erste Gespräche. Rechnerisch geht sich für den Wahlsieger sowohl eine Koalition mit der Noch-Landeshauptmann-Partei ÖVP als auch mit der SPÖ aus. Sollten die Freiheitlichen wider Erwarten daran scheitern, eine Mehrheit zu finden, brauchen Volkspartei und Sozialdemokraten einen dritten Partner. Was wäre Ihnen am liebsten? – diskutieren Sie in den Kommentaren!