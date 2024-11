Wer Freitagnachmittag in der Grazer Innenstadt unterwegs war, konnte es gar nicht vermeiden, einem Regierungsmitglied, einer Spitzenkandidatin oder zumindest einem Landtagsabgeordneten in die Arme zu laufen. Während an den Standeln der Weihnachtsmärkte der erste Punsch heiß gemacht wurde, kämpften die Parteien noch um jede Stimme. Der eisige Wind, der den Wahlkämpfern ins Gesicht blies, wurde tapfer weggelächelt. Wie sehr die Steirerwahl auch über die Landesgrenzen hinaus mit Spannung verfolgt wird, zeigte die hohe Medienpräsenz. Zahlreiche Kamerateams aus Wien begleiteten die Parteien auf ihren letzten Metern. Die Kleine Zeitung ebenso.