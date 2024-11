Im Bundesschulbereich, den die Bildungsdirektion verwaltet, gab es im letzten Jahr keine Schule, an der es keinen Schularzt gab. Im Pflichtschulbereich, der in der Verantwortung der Schulerhalter, also meist der Gemeinde, steht, waren fünf von insgesamt 700 Standorten ohne Schularzt. Für das heurige Schuljahr liegen die Zahlen noch nicht vor, allerdings „ist die Versorgung stabil und gewährleistet“, heißt es aus der Bildungsdirektion. Alarmglocken bleiben daher weitgehend stumm.