„Wir haben gesehen, wie ein Mann in einer Nebengasse seine Freundin geschlagen hat, daraufhin sind ein paar von uns hingelaufen, ich und ein Klassenkollege haben versucht, Erwachsene zu finden, die uns helfen.“ So hatte sich der 15-jährige Paul Tesar den Ausflug mit seinen Freunden nicht vorgestellt. Die siebenköpfige Gruppe wollte eigentlich nur in Stainz etwas essen gehen. „Wir waren gerade auf dem Weg zurück zu unseren Mopeds, als es passiert ist“, erinnert sich der Jugendliche. Das Einschreiten der Jugendlichen ließ den Mann die Flucht ergreifen, gemeinsam brachten sie die Frau zur Polizei, „sie war ganz aufgewühlt“, so Tesar. Der Mann hatte sich unterdessen hinter einem Pkw versteckt und war dann nach Hause gegangen, gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot erlassen.