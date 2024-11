Es gibt kaum eine Branche, die mittlerweile nicht bereits auf die Vorteile und Nützlichkeiten der künstlichen Intelligenz setzt. Auch in der Landwirtschaft wird sie vermehrt genutzt. Ob Auswertungen von Drohnenflügen bei der Borkenkäfersuche, Spurführungssysteme bei Traktoren oder bei der Auswahl der richtigen Pflanzen für die jeweilige Fläche - überall trägt die technische Innovation zur Effizienzsteigerung bei. So auch bei einem neuen Projekt des Maschinenrings. Ein mit KI gestütztes Bodenkartierungstool soll Satellitenbilder präziser denn je analysieren und Felder in Zonen einteilen, um den jeweiligen Bedarf an Saatgut, Düngemittel und Wasser herauszufinden. Das soll den Bauern Geld sparen, aber auch der Umwelt durch Einsparungen von Düngemittel und Treibstoff zugutekommen.