Es sind eindrucksvolle Zahlen, die Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang (SPÖ) und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) am Donnerstag vorlegten: Das steirische Radverkehrsnetz soll in den nächsten zehn Jahren mit fast 380 Millionen Euro auf eine Länge von 2700 Kilometer hochgerüstet werden. In diesen Zahlen sind die Beträge des Landes und der Gemeinden bzw. Städte enthalten.