Ohne die Klägerin ist am Mittwochvormittag am Arbeits- und Sozialgericht in Graz die erste Tagsatzung über die Bühne gegangen. Die Chirurgin, deren erst 13-jährige Tochter im Jänner an einer Schädeloperation an der Grazer Neurochirurgie teilgenommen haben soll, ist erkrankt. Ihre Anwältin legte eine Bescheinigung vor. Am 25. Juli wurde die Ärztin von der Kages wegen des Vorfalles fristlos entlassen, diese Entlassung bekämpft sie nun.