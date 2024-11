Es ist ein Fall, der die Menschen emotionalisiert: Eine 13-Jährige soll an einer Schädel-OP an der Neurochirurgie am LKH Uniklinikum Graz teilgenommen und dabei sogar den Bohrer gehalten/geführt haben. Es gibt Zeugen der Schädel-OP, aber widersprüchliche Aussagen, die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, nach einem ersten polizeilichen Abschlussbericht forderte die Staatsanwaltschaft weitere Detailermittlungen an. Jetzt steht laut Staatsanwaltschaft fest: Der zweite Durchgang der polizeilichen Ermittlungen ist abgeschlossen. Wieder betont man bei der Staatsanwaltschaft: „Wir prüfen und klären, ob abermals weitere Ermittlungen notwendig sind.“ Ein zeitlicher Rahmen dafür steht noch nicht fest.