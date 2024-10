Neue Affäre erschüttert die Neurochirurgie an der Meduni Graz

Ein „streng vertraulicher“ Untersuchungsbericht übt scharfe Kritik an Studien ohne Wissen von Patienten und an Kopf-Operationen an der Neurochirurgie. Meduni Graz weist Vorwürfe zurück, weitere stehen im Raum, interner Konflikt spaltet Klinik.