Zwei junge Frauen wurden in der Nacht auf Sonntag bei einem Auffahrunfall verletzt. Die beiden waren gegen 23 Uhr auf der Triesterstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Alten Poststraße stoppten sie ihr Fahrzeug an einer roten Ampel.

Das übersah ein hinter ihnen fahrender 38-Jähriger, er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der beiden Frauen auf. Dabei wurde die auf dem Rücksitz mitfahrende 17-Jährige verletzt, auch die 22-jährige Lenkerin musste mit Verletzungen ins UKH Graz gebracht werden.

Lenker stark alkoholisiert

Der 38-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, ein bei ihm durchgeführter Alkotest zeigte eine starke Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.