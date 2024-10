Gehen die Frauen, stirbt das Land. Eine Bilanz, die eine Studie der Boku Wien bereits im Jahr 2012 in Anbetracht der Landflucht junger Frauen in der Steiermark gezogen hat. Eine Feststellung, die sich auch heute, zwölf Jahre später, nicht geändert hat. Denn ein Blick auf die geschlechterspezifische Binnenwanderung zeigt, dass vor allem in abgelegenen Regionen viele Frauen ihren Heimatort verlassen. Das Problem: Mit den Frauen und dem fehlenden Nachwuchs schwindet die Perspektive dörflicher Strukturen. Das war auch der Anlass für den Kongress „Stadt-Land-Frau“, den die steirische EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann in Straßburg initiierte.