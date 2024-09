„Was wir in den letzten Jahren geschafft haben, kann sich sehen lassen“, ist Bernadette Kerschler, stellvertretende Vorsitzende des Regionalvorstandes überzeugt. Das Regionalmanagement blickte in Deutschlandsberg auf fünf Jahre zurück, die viele Errungenschaften in den Hauptschwerpunkten Zukunftsraum, Klima und Umwelt sowie Lebenswelten mit sich brachten.