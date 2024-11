Reportage. Bei der „Steirischen Weidegans“ wird faire Tierhaltung ohne unnötiges Leid versprochen. Zwei Drittel der Martinigänse in Österreich kommen noch immer aus dem Ausland.

„Wadi, wadi, wadi“, ruft Erich Wechtitsch. Es dauert nicht lang und eine weiße, schnatternde Lawine setzt sich im Gänsemarsch in Bewegung. Das Ziel: Die große Wiese mit den saftigen Kräutern. Bis zu 700 Weidegänse hält die Familie Wechtitsch am Bachbauer-Hof in Oberlatein, einem Ortsteil von Eibiswald. 2017 haben sie begonnen. „Wir haben nach einer Alternative gesucht, da wir relativ viel Grünland haben und sind auf die Gans gekommen“, erklärt Wechtitsch. Gestartet hat man mit 150 Tieren, die als Martiniganserl verkauft werden sollten.